لميس جابر تحكى قصة استشهاد الحسين بن على

وأضافت جابر فى برنامجها "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، أنه بعد وفاة "علىُ" تم إسناد الخلافة إلى معاوية، إلا أن الحسين لم يرض بولايته حتى أقنعه شقيقه الحسن والرضا بالأمر الواقع حتى توفى الحسن وظلت العلاقة بين الحسين ومعاوية جيدة وبعد وفاة الخليفة تولى يزيد بن معاوية الحكم.

وذكرت أن أهل الكوفة راسلوا الحسين وطالبوه بالحضور لمبايعته، وجاء إليه عبدالله ابن العباس يُحذره من الذهاب إليهم إلا أنه قرر التحرك بنفسه وفى الطريق التقى بالشاعر المشهور "الفرزدق" وسأله عن رأيه فى الكوفة فأخبره أن "قلوبهم معك وسيوفهم مع بنى أمية والقضاء ينزل من السماء".

وأوضحت أنه فى أثناء سيره علم بنبأ قتل مسلم بن عقيل بعدها انتشر الخلاف بين أصحاب الحسين وانقسموا إلى 3 فرق بعضهم نصحه بالعودة، وآخر أصر على الوصول للكوفة، والثالث وقف فى المنتصف حائرا بين العودة والذهاب، حتى قرر الحسين استكمال الطريق إلى الكوفة.

وتابعت : "عند وصول الحسين إلى كربلاء لقى عمر بن سعد وأوضح له الحسين أنه لم يأت إلى الكوفة إلا بطلب من أهلها، وظن أن الموقف قد حُلَّ، وكتب إلى ابن زياد يخبره بعرض الحسين، لكن ابن زياد رفض العرض حتى يقبل الحسين أن ينزل على حكمه".

وأشارت جابر، إلى أنه فى صباح 10 محرم 61 هـ، عزم الحسين وأصحابه على القتال، وكان معه 32 فارسًا و40 رجلًا، وبدأ يُقاتل حتى تمكن أهل الكوفة من أصحاب الحسين بعد رشقهم بالنبال، وظل يقاتل وحده حتى صرخ فيهم "شمر بن ذى الجوشن" وأمرهم بقتل الحسين فتكالبوا عليه، وتمكن "زرعة بن شريك التميمى" من قطع يده اليسرى، وآخر ضربه على عاتقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت أن الحسين تلقى 33 طعنة بجسده و34 ضربة حتى نزل "سنان بن أنس النخعى" وفصل رأس الحسين وفى رواية أخرى قيل أن سمر بن الجوشن هو من قطع رأسه.