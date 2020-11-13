أكد عبد العزيز البمبى، خال اللاعب الدولى محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، أن اللاعب بحالة صحية جيدة، ولم تظهر عليه أى أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن المسحة الأولى جاءت إيجابية وسوف يخضع لمسحات آخرى وفحوصات للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه.
وأكد أن جميع أفراد الأسرة وأقاربه وأبناء القرية كانوا مخالطين له فى حفل زفاف شقيقه وسيخضع أفراد الأسرة للفحوصات الطبية للاطمئنان على الحالة الصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خال محمد صلاح يؤكد إصابة اللاعب بكورونا: الأسرة كلها خضعت للفحص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.