خال محمد صلاح يؤكد إصابة اللاعب بكورونا: الأسرة كلها خضعت للفحص

أكد عبد العزيز البمبى، خال اللاعب الدولى محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، أن اللاعب بحالة صحية جيدة، ولم تظهر عليه أى أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المسحة الأولى جاءت إيجابية وسوف يخضع لمسحات آخرى وفحوصات للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وأكد أن جميع أفراد الأسرة وأقاربه وأبناء القرية كانوا مخالطين له فى حفل زفاف شقيقه وسيخضع أفراد الأسرة للفحوصات الطبية للاطمئنان على الحالة الصحية.