صورة جماعية في فرح شقيق محمد صلاح قبل إصابته بكورونا.. أحمد المسلماني: أنا بخير

طمأن الكاتب والمفكر السياسى أحمد المسلمانى، الجميع على سلامته، خاصة عقب إعلان اتحاد الكرة عن نتيجة المسحة الطبية، التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم، والتى تبين منها إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، مضيفا :" أنا بخير وأتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح".
وكان الكاتب أحمد المسلمانى قد ظهر بجوار محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب نادل ليفربول الإنجليزى، خلال حفل زفاف شقيق محمد صلاح .
ويذكر أن المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم أظهرت إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.
وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.
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