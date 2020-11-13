بـ هذه الكلمات.. جنات تحيي ذكرى وفاة والدها

أحيت الفنانة المغربية جنات الذكرى الخامسة لوفاة والدها، الموافقة اليوم 13 نوفمبر الجاري، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت جنات صورة لها تجمعها بوالدها وعلقت قائلة "الذكرى الثالثه لوفاة والدي رحمه الله و رضي عنه وأسكنه فسيح جناته ،الفاتحة نسألكم الدعاء ???? #جنات_مهيد #جنات".

حققت أغنية "أوعى" للفنانة جنات نجاحا كبيرا جدًا، حيث حصدت 2 مليون و200 ألف مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية لـ روتانا، على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "إوعى .. خليك مع اللي شاريك.. ومتخيبش أملي فيك .. حطيت عليك أمالي وأنت الغالي وبموت فيك .. إوعى تكسرلي قلبي.. حبيبي .. ده أنا وقلبي أمانة فإيديك".

"من زمان يا حبيبي بحلم بيك وأفكر فيك .. كنت طول الوقت حاسة إني ف يوم هلاقيك .. أحلى فرحة ف عمري كله هي فرحتي بيك اللي فات فالعمر كان لك واللي جاي ده ليك".

أغنية "اوعى" كلمات وألحان: عزيز الشافعى، توزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية: هاني يعقوب، تسجيل غناء: هيثم راضى ومودى منير.

يذكر أن تضمن ألبوم جنات، الأخير "في انتظارك" العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها أغنية أوعى، وانا استعجلت، وبرد الوحدة، وغيرها من الأغاني.