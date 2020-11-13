القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب زيادة البحث من قبل الجمهور عن موعد المباراة المنتظرة بين مصر وتوجو والقنوات الناقلة.

يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني نظيره توجو غدا السبت في الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو



يمكنك مشاهدة مباراة مصر وتوجو على شبكة قنوات beIN SPORTS الرياضية وكذلك على التردد الأرضي لقناة on time، حيث من المقرر أن تقام المواجهة على استاد القاهرة.

استبعد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي من مباراة مصر وتوجو، التي من المقرر أن تقام غدًا بتصفيات أمم أفريقيا.

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أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم، إصابة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه.