ديلي ميل تبرز السبب وراء إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

ألقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على إصابة اللاعب محمد صلاح، بفيروس كورونا المستجد بعد حضوره حفل زفاف شقيقه وسط تجمع هائل من الحضور.
وأبرزت الصحيفة، حضور عدد كبير من لاعبي كرة القدم منهم محمود تريزيجيه، الذي يلعب لفريق أستون فيلا، فضلًا عن تغيب الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي.
ولفتت، إلى أن اللاعب محمد صلاح ظهر في عدد من الفيديوهات دون ارتداء القناع الواقي من عدوى فيروس كورونا.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في بيان رسمي قبل قليل، إصابة صلاح بكورونا، وفقًا لنتيجة المسحة التي أجراها وجاءت إيجابية.
كشفت المسحة الطبية، عن إصابة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه.
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وخضع محمد صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وتم عزله داخل غرفته وكذلك المخالطين.
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