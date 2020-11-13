مجدي عبد الغني يتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

تمنى مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الشفاء العاجل للاعب المصري محمد صلاح إثر إصابته بفيروس كورونا.

غرد عبد الغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "ألف مليون سلامة عليك يا محمد ربنا يقومك منها بالسلامة في أسرع وقت".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في بيان رسمي قبل قليل، إصابة صلاح بكورونا، وفقًا لنتيجة المسحة التي أجراها وجاءت إيجابية.

كشفت المسحة الطبية، عن إصابة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه.

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وخضع محمد صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وتم عزله داخل غرفته وكذلك المخالطين.