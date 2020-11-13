إصابة ابراهيم فايق بجلطة في الرئة

ابراهيم فايق، تصدر محرك البحث الشهير "جوجل"، جراء إصابته بجلطة في الرئة ونقله إلى المستشفى على الفور.
كان قد، تعذر على ابراهيم فايق الظهور فى برنامجه يوم الأربعاء الماضى، بسبب مرضه، قبل أن يتم نقله اليوم، الجمعة، إلى المستشفى من أجل تلقى الرعاية الطبية.
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الجدير بالذكر، أن الإعلامي إبراهيم فايق يقدم برنامج "جمهور التالتة" عبر قنوات أون تايم سبورتس 2 على مدار 5 أيام أسبوعيًا، حيث يعرض في تمام الساعة الحادية عشرا مساءًا حتى الثانية من منتصف الليل.
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