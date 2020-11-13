صور .. مستقبل وطن يوزع 20 طن لحوم و 100 ألف شنطة غدائية بالمحافظات

وقال الحزب فى بيانه، اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة السابقة تأتى من باب الاعتراف بالفضل والشكر على الجميل الذى قدمه المواطن لنوابه، مشيرا إلى أن مستقبل وطن يقدم بادرة متواضعة لرد هذا الجميل بتوزيع هدية بسيطة للأسر المصرية تعبيرا عن الشكر والعرفان، ووعد الحزب الاستمرار فى الوقوف بجانب المواطن وتلبية احتياجاته وأن يكون صوته المؤثر فى البرلمان وذراعه الفاعلة حتى يتحقق حلم و طموح كل مواطن مصرى.

وذكر البيان أن الحزب طالما كان منذ تأسيسه معنيا بالدرجة الأولى بهموم المواطن المصرى ومتفهما لطلباته واحتياجاته ليست فقط السياسية ولكن الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات حياته اليومية و التى تعتبر رأس الأولويات وأهم الاحتياجات لأى مواطن.

وأكد أنه لا يلتفت لأى حملة ممنهجة لاستهدافه أو لتشويه جهده المستمر الذى يعتبره واجباً تجاه المواطن المصرى الذى يستحق أفضل وضع معيشى، وهو ما يعمل الحزب على تحقيقه بكل السبل من خلال برامجه و لجانه المختلفة لتحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى حبيب المصريين للوصول إلى حياة كريمة تعيشها كل الأسر المصرية.

وتابع :"لا شئ يتحقق بين عشية وضحاها بل بالجهد والمثابرة و الوقت الكافى، فسيظل الحزب داعما للأسر الأقل حظا والأقل دخلا بين شعبنا المصرى العظيم الذى يعى جيدا أهمية المرحلة السياسية والاقتصادية الحالية ويتحملها بكل صبرو حكمة و إيمان، وضع الشعب ثقته الغالية فى حزبنا وأعطى صوته لمرشحى مستقبل وطن ليصبحوا نواباً عن هذا الشعب العظيم داخل البرلمان المصرى".