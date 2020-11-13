تابع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، سير الأعمال التنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصرى الكبير بمحافظة الجيزة وتحقيق الربط مع هضبة الأهرامات، وكذلك توسعة طريق الواحات وتطوير تقاطعاته مع المحاور الرئيسية الأخرى.





وسأل الرئيس السيسى، المشرف على الطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير قائلاً: "هاتخلصوا كل شئ إمتى بما فيه التسويات؟"، ليرد المشرف قائلاً: "خلال 15 يوما من النهاردة يا فندم"، ليعلق الرئيس: "أنا شايف وأنا جاى، حجم الردم اللى موجود على أجناب الطريق ضخم جدًا، إذا مكنش هيتشال يتسوى، عشان الدنيا تكون شكلها كويس، وهل فيه حاجة تانية شايف إنها ممكن تتعمل وإحنا معملنهاش"، ليرد المشرف: "الطريق اللى بيخدم مساكن دهشور وتم الانتهاء من 90% منه". كم تفقد الرئيس محور الشهيد بشرق العاصمة وميدان محمد زكى، وكذلك الطرق والكبارى بكل من منطقتى مدينة نصر ومصر الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. السيسى لمشرف الطرق المحيطة بالمتحف المصرى : فى حاجة إحنا معملنهاش؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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