فيديو.. القومى للبحوث : اللقاح المصرى ضد كورونا أثبت نجاحا على الحيوانات

قال الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومى للبحوث، إن المركز منذ بداية جائحة فيروس كورونا وهو يجرى التجارب لإنتاج لقاح، لافتًا إلى أنه تم التوصل لـ 4 لقاحات تم تسجيل واحد منها على موقع منظمة الصحة العالمية.





وأضاف معوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنهم يسيرون بنفس الخطوات التى تنتج بها اللقاحات على مستوى العالم، لافتًا إلى أن اللقاح تم تجريبه على المستوى المعملى وأثبت نجاحًا كما تم تجريبه على حيوانات التجارب، معلقًا: "اللقاح مصرى 100% وأنتج أجساما مناعية بكميات كبيرة ومستمرة". وأوضح نائب رئيس المركز القومى للبحوث، أن ملف اللقاح جارى فحصه من أجل البدء فى الإنتاج النهائى، مضيفًا: "آخر استفسار طلبته هيئة الدواء تم الرد عليه وطٌلب إجراء اختبار فى مدة 58 يومًا، وتم البدء فى الاختبار منذ أسبوع، وخلال شهرين سيتم الرد عليهم"، منوهًا إلى أن مصر تعاقدت على لقاحات أكسفورد وفايزر. وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتابع خطوات المركز ويشجعها.

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