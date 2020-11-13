انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. تعطيل الدراسة بهذه المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعطيل الدراسة بالمدارس، منح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظين كل في محافظته سلطة تعطيل الدراسة بالمحافظة، وذلك وفق ظروف كل محافظة، في التعامل مع حالة الطقس، ووفق التقارير الواردة من هيئة الارصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة بتلك المحافظة، خاصة وأن حالة الطقس وكمية سقوط الأمطار تختلف من محافظة إلى أخرى.

تعطيل الدراسة بمحافظة الإسكندرية يوم غداً السبت 14 نوفمبر 2020:-

بسبب التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على محافظة الإسكندرية، وما يشكل خطراً على حياة الطلاب، فقد أصدر اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، قراراً بتعطيل الدراسة بكافة مدارس محافظة الإسكندرية يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2020.

حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض محافظة الإسكندرية لحالة من عدم الاستقرار صباح السبت بسقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطق محافظة الإسكندرية.

وتضمن قرار السيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، استثناء القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات من تلك الإجازة وذلك وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأشار محافظ الإسكندرية بأن قراره بشأن تعطيل الدراسة بكافة مراكز ومدن محافظة الإسكندرية، من أجل إتاحة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لاتخاذ ما يلزم من تدابير للتغلب على الاثار السلبية من حالة الطقس السيئ وعدم الاستقرار التي تمر بها محافظة الإسكندرية، وأيضاً الخوف على حياة الطلبة والطالبات بمدارس محافظة الإسكندرية.