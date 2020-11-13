انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل| اتحاد الكره يصدر بيان بـ إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا ثم يحذفه ويعلن إصابة 3 لاعبين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن اتحاد الكرة منذ قليل عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا في بيان رسمي كما هو موضح بالصور المرفقة بالخبر، وذلك عقب خضوعة إلى إجراء مسحة طبية للإستعداد لمواجهة توجو يومي 17 و16 من شهر نومبر الجاري، وكانت المفاجأة أن مسحة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول كانت إيجابية.

كما أن محمد صلاح لا يعاني من ظهور أي أعراض عليه، وتم إجراء مسحات طبية لجميع لاعبي الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للإطمئنان عليهم، وكانت النتيجة سلبية، ليتأكد أن الجميع سو يشارك في مباراة توجو، ما عدا نجم ليفربول محمد صلاح.

وفي أول تعليق من نادي ليفربول على إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، قال المتحدث الرسمي باسم النادي لإحدى الصحف المصرية، أن النادي لا يعلق على أي شئ في الوقت الحال.

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كما يتم الآن التنسيق الكامل بين محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري مع النادي الإنجليزي ليفربول، وذلك بشأن البروتوكول الطبي والذي سيخضع له محمد صلاح خلال ترة العلاج والعزل الصحي، كما أن صلاح الآن معزول بمفرده بغرفة خاصة في الفندق المتواجد به المنتخب، وسوف يخضع للمزيد من االفحوصات والمتابعة خلال الساعات القادمة.

“تحديث”

ومنذ قليل حذف اتحاد الكرة بيان إصابة صلاح بكورونا، ونشر بياناً جديداً يكشف فيه إصابة 3 لاعبين من مصر وتوجو بكورونا وإيجابية تحاليلهم، كما سيتم إجراء مسحات أخرى لهم للتأكد من إصابتهم وتحديد موقفهم من المشاكة بالمباراة من عدمة، كما لم يذكر البيان أسماء اللاعبين المصابين، وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق، وذلك كما في البيان أسفل الخبر.