العالم يبعث رسائل هامة لـ محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا "صور"

محمد صلاح، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جراء إعلان الإتحاد المصري لكرة القدم إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي كان من شأنه إثارة قلق جمهور محمد صلاح من أنحاء العالم.

تمنى الجمهور الشفاء العاجل لمحمد صلاح، نجم ليفربول، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا، لتنهال الدعوات من أنحاء الوطن العربي والعالمي على السواء.

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا



علق أحد رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على إصابة محمد صلاح بكورونا، قائلًا: "مليون سلامة لفخر العرب مو صلاح.. شفاه الله شفاءًا تامًا وانت أقوى من كورونا بإذن الله".

وغرد آخر، قائلًا: "ستعود أقوى يا صلاح.. راوغ كورونا كما راوغت الساحرة المستديرة..نتمنى الشفاء العاجل لاسطورتنا محمد صلاح والعودة سريعًا للملاعب بعد اصابته بفيروس كورونا".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في بيان رسمي قبل قليل، إصابة صلاح بكورونا، وفقًا لنتيجة المسحة التي أجراها وجاءت إيجابية.

كشفت المسحة الطبية، عن إصابة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه.

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خضع محمد صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وتم عزله داخل غرفته وكذلك المخالطين.