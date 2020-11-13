إنفوجراف .. خدمات تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار

عرضت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إنفوجرافا، يتضمن الخدمات التى تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.





وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تستهدف مساعدة المواطنين الذين يحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة، وتضكم 11 تخصصًا "قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، جراحات الرمد، جراحة الأورام، الأوعية الدموية، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، زراعة الكلى، القساطر المخية". وأشارت إلى أن العمليات يتم إجراؤها بالمجان، وتقدم الخدمة على أعلى مستوى، كما يتم تخصيص ممرات آمنة للمرضى فى المستشفيات لمنع اختلاطهم بمصابى فيروس كورونا.

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