حبس الشاب المتهم بالتطاول على النبي وفتاة متهمة بازدراء الدين المسيحي 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس يوسف هانى المتهم فى واقعة ازدراء الدين الإسلامى والتطاول على النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وفتاة متهمة فى ذات الواقعة بازدراء الدين المسيحى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامى، بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمر بالتحقيق العاجل فى الواقعة.

وحققت نيابة الإسماعيلية الكلية فى الواقعة، والتى قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إدارى ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح يوم الأربعاء الماضى.

وتسلمت النيابة العامة في إطار تحقيقها تحريات «قطاع الأمن الوطني»، و«قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية»؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق.