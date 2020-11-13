فيديو يفضح الإخوان الإرهابية فى تحريض شخص على إحراق نفسه فى ميدان التحرير

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للشخص الذي أضرم النيران في نفسه بميدان التحرير حيث تبين أنه أحد اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية .

وظهر في الفيديو الشخص الذي يدعى محمد حسني وهو يؤكد فعلته مسبقا ، كما ظهر معه شخص آخر من أعضاء الجماعة وهو يحرضه على فعلته.

وأكد قائلا :" انتظروا منى فيديو في ميدان التحرير مفاجأة سارة للجميع"، في إشارة إلى أعضاء الجماعة.

يذكر ان جماعة الإخوان الإرهابية، استغلت هذا العضو وحرضته على إشعال النار في ملابسه في ميدان التحرير والتصوير خلال إحراق نفسه في محاولة لاثارة الرأي العام والتحريض على العنف.