فيديو يفضح الإخوان الإرهابية فى تحريض شخص على إحراق نفسه فى ميدان التحرير

وظهر في الفيديو الشخص الذي يدعى محمد حسني وهو يؤكد فعلته مسبقا ، كما ظهر معه شخص آخر من أعضاء الجماعة وهو يحرضه على فعلته.
وأكد قائلا :" انتظروا منى فيديو في ميدان التحرير مفاجأة سارة للجميع"، في إشارة إلى أعضاء الجماعة.
يذكر ان جماعة الإخوان الإرهابية، استغلت هذا العضو وحرضته على إشعال النار في ملابسه في ميدان التحرير والتصوير خلال إحراق نفسه في محاولة لاثارة الرأي العام والتحريض على العنف.
وتابعت خلال فيديو أذاعته "اكسترا نيوز" أنها تركت المنزل هى وأولادها بسبب خوفها من زوجها منذ 3 أشهر، ومن ثم قامت برفع قضية خلع.
من جانبه قال إبن أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بعد إشعال النار فى نفسه، انه منذ عودته من السفر وهو يعانى نفسيا لدرجة أن المواطنين فى الشارع اطلقوا عليه "محمد المجنون".
كان التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية دفع أحد عناصره لإشعال النار فى نفسه لإثارة الرأى العام فى مصر.
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