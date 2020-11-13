الصحة تكشف عن لقاحات لـ كورونا تجري عليها تجارب سريرية

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تقوم حاليًا بإجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين فقط لفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك العديد من الشركات بمختلف دول العالم تقدمت بملفات لوزارة الصحة والسكان لإجراء بحوث إكلينيكية على لقاحات لفيروس كورونا المستجد في مراحل مختلفة (الثانية، والثالثة)، كما أبدى بعضهم رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة على أي من هذه الملفات، ومازلت تحت الفحص والمراجعة.

وذكر "مجاهد" أن مصر تشارك حاليًا في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاحين لفيروس كورونا المستجد من خلال 6 آلاف مشارك، مشيرًا إلى أن تلك التجارب التي أطلق عليها "من أجل الإنسانية" تستهدف ٤٥ ألف مبحوث على مستوى العالم، وتتم في ٤ دول عربية (الإمارات والبحرين والأردن ومصر).

وقدمت شركة فاركو للأدوية، بطلب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبدء إجراء التجارب السريرية على أن يتم بعدها إتمام إجراءات تسجيل اللقاح والتصنيع في المرحلة الرابعة.

واعلنت فاركو للأدوية، أنه تم إجراء التجارب السريرية المتعلقة بلقاح كورونا الروسى علي 40 ألف متطوع حول العالم وأثبت فاعلية كبيرة وأظهر نتائج مبشرة.

واوضحت الشركة، إن اللقاح الروسى سيتم تصنيعة في مصر ويجعل منها مركز قوى في افريقيا لتصنيع اللقاحات وفي مقدمتهم لقاح كورونا .

ويتميز اللقاح الروسي في استخدام نوعين مختلفين من ناقلات الفيروسات الغدية البشرية التي تمكن من توفير استجابة مناعية قوية وطويلة الأجل بعد الحقن الثاني.

يعتمد لقاح سبوتنيك الروسىSputnik V على منصة ناقلات للفيروسات الغدية البشرية مدروسة جيدًا، والتي أثبتت أنها آمنة وفعالة مع عدم وجود آثار جانبية طويلة المدى في أكثر من 250 تجربة سريرية على مستوى العالم، أجريت خلال العقدين الماضيين، "في حين أن تاريخ الاستخدام من الفيروسات الغدية البشرية في تطوير اللقاح كانت في عام 1953.

و تم الموافقة على التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح سبوتنيك الروسى Sputnik V ، لفيروس كورونا وتجرى حاليا في بيلاروسيا، والإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، ودول أخرى، بالإضافة إلى المرحلة الثانية والثالثة في الهند.