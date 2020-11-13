الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة لمدة 48 ساعة وأماكن تساقط الأمطار بدايةً من السبت وحتى نهاية الأسبوع

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة السبت 14 نوفمبر وتستمر حتى الأحد، وذلك على العديد من محافظات مصر، ونشرت الأرصاد بيانها بشأن أماكن تساقط الأمطار بدايةً من السبت وحتى نهاية الأٍبوع الخميس الموافق 19 نوفمبر.

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة لمدة 48 ساعة وأماكن تساقط الأمطار

وبعد تحذيرات هيئة الأرصاد أصدر محافظ الإسكندرية بياناً رسمياً بتعطيل الدراسة السبت بجميع مدارس المحافظة حفاظاص على سلامة الطلاب، وجاءت أماكن تساقط الأمطار خلال الأسبوع كما يلي:

السبت 14 نوفمبر

سوف تكون هناك أمطار غزيرة إلى متوسطة على الإسكندرية ومطروح والسلوم وبور سعيد والعريش، وتكون متوسطة على دمياط وكفر الشيخ والبحيرة وخفيفة على باقي الأنحاء.

الأحد 15 نوفمبر

تتواصل سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق الإسكندرية ومطروح والسلوم وبور سعيد والعريش، وخفيفة على القاهرة والوجه البحري ومدن القناه.

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الإثنين 16 نوفمبر

أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومتوسطة على على الإسكندرية ومطروح والسلوم.

الثلاثاء 17 نوفمبر

أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومتوسطة على على الإسكندرية ومطروح والسلوم.

الأربعاء 18 نوفمبر

أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية “الإسكندرية ومطروح والعريش والسلوم”.

الخميس 19 نوفمبر

أمطار متوسطة على مطروح والسلوم والإسكندرية، وذلك وفق بيان هيئة الأرصاد التالي.

