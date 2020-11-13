بسمة بوسيل عن إنفصالها من تامر حسني: "مش فارقلي"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني بعد مرور 8 سنوات على زواجهما، لتخرج المطربة بسمة بوسيل لتؤكد تلك الأنباء، قائلة: "ياريت تحترموا مشاعري". إنفصال بسمة بوسيل وتامر حسني



وبعثت "بوسيل" رسالة هامة للجمهور جاء بمفاداها: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور". وتابعت: "وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع". اقرأ أيضًا..بسمة بوسيل تعلن إنفصالها رسميًا عن تامر حسني



تفاعل العديد من رواد منصات السوشيال ميديا مع خبر إنفصالها، لتتلقى الدعم من الجمهور الذي اتجه العديد منهم لمساندتها بدلًا من محاولتهم في طرح المزيد من الأسئلة التي جابت مواقع التواصل الاجتماعي حول الثنائي.



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