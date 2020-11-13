فيديو.. الأرصاد للمواطنين : ارتدوا ملابس الخريف

ونصحت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" والذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق، على قناة dmc، مساء الجمعة، المواطنين بالقيادة بهدوء أثناء الأمطار ومتابعة النشرات الجوية باستمرار وارتداء الملابس الخريفية خصوصًا بالليل والنهار الباكر. وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستمتد إلى الساحل الشمالى غدًا، وستكون من متوسطة إلى غزيرة وتمتد إلى مناطق من محافظات الدلتا، كما ستشهد مناطق بالقاهرة أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

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