بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس لإذاعة اليونان: السيسى يمنحنا الأمل

قال البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، صديق لليونان، ويحب وطنه ويعمل على تأكيد مكانته فى المحافل الدولية.





وتابع البابا ثيودروس، فى تصريحات للإذاعة الرسمية باليونان ERA: "الرئيس السيسى مساند للبطريركية، ويمنحنا القوة والأمل". وأضاف: "إذا كنت فى مصر فسترى أن اليونان لا تزال موجودة فى هذا البلد، والهيلينية والروح اليونانية لا تزالان هنا، فالروابط الروحية توحد الشعبين اليونانى والمصرى".

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