بعد تعطيل المدارس .. جامعة الإسكندرية تعلن انتظام الدراسة غدًا

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أنه لن يتم تعطيل الدراسة غدا، بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار المحتمل أن تتعرض لها المحافظة.

كان محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرر، اليوم الجمعة، تعطيل الدراسة غد السبت بجميع مدارس المحافظة، نظرًا لتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

يأتى ذلك بعد تحذير الهيئة العامة للأرصاد من احتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من غد السبت على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة.