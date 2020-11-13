إيجابية المسحة الثانية لـ محمد صلاح وتأكيد إصابتها بفيروس كورونا

أظهرت المسحة الثانية التي أجراها محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي، إيجابيتها وبذلك يتأكد غياب صلاح عن مباراة منتخب مصر وتوجو.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في بيان رسمي قبل قليل، إصابة صلاح بكورونا، وفقًا لنتيجة المسحة التي أجراها وجاءت إيجابية.

كشفت المسحة الطبية الأولى، عن إصابة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه.

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وخضع محمد صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وتم عزله داخل غرفته وكذلك المخالطين.