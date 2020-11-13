المفتى: تجديد الخطاب الدينى مسؤولية الجميع.. والمؤسسات الدينية لا تحتكره

وأضاف علام، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن البيئة هى جملة من التقاليد الممزوجة والمتفقه مع مقررات الدين الإسلامى، ولذلك ترى مفردات كثيرة فى حياتنا تنبئ عن أن الإنسان المصرى هو إنسان يحمل طبيعة يعلو فيها جانب التدين، مشيرًا إلى أن أفضل من عبر عن تلك القضية هو الدكتور جمال حمدان فى مؤلفات كثيرة لعل أبرزها الكتاب الذى تعرض فيه للشخصية المصرية حتى إنه تعرض للديانة المسيحية عندما جاءت إلى مصر فقال إن هذه الديانة كأنها -من وجهة نظره- تقولبت وَفق الشخصية المصرية وأصبحنا نرى الإنسان المسيحى المصرى يختلف فى مفردات كثيرة جدًّا عن الإنسان المسيحى فى بلاد أخرى.

وتابع المفتى، أن الإسلام عندما جاء إلى مصر صبغت معه الشخصية المصرية بمزيج من الهدوء والطيبة مع ما يدعو إليه الإسلام فى مفردات كثيرة، وأهما أن الأخلاق تهيمن عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، فنجد الإنسان المصرى مضيافًا مراعيًا للجوار غيورًا محافظًا، وعنصر الشهامة بارز للغاية فى تصرفاته اليومية المتكررة التى تميز بها شخص الإنسان المصرى فى مراحله التاريخية كلها.

وحول مدى استحقاق الإنسان المصرى فكرًا دينيًّا جديدًا متطورًا، أكد المفتى، أن الشخصية المصرية الطيبة تنبئ عن اتباع حقيقى لهدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان هينًا لينًا ولم يكن فظًّا غليظ القلب، مؤكدًا أن هذا الإنسان طيب يحمل فى قلبه الحب للناس جميعًا، تطبيقًا لقول الرسول: "لينوا فى أيدى إخوانكم".

وأكد أن مادة الإنسان الطيبة تتغذى وتنمو عندما تجد خطابًا دينيًّا رشيدًا، وإذا أخذها الخطاب إلى منطقة أخرى تقع كارثة وخللًا منهجيًّا فى هذه الحالة، مشددًا على أننا فى حاجه إلى تجديد مستمر؛ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "جددوا إيمانكم" كما يقول: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها"، فقضية التجديد فى هذه الحالة هى قضية حياتية وضرورية لا ننفك عنها، فهى قضية الإنسان المسلم الحقيقى.

وبشأن الزعم بأن المطروح الآن ليس تجديدًا دينيًّا للخطاب الدينى لكنه هدم للدين، قال: "عندما نكون فى الاتجاه الصحيح فنحن أمام تجديد للخطاب الدينى، أما إذا حِدنا عن المنهجية العلمية الرصينة التى وضعها الأسلاف واستقيناها من علمائنا الكبار المعتبرين نكون أمام خطاب آخر مدمر".

وأوضح: "نريد فهمًا رشيدًا لهذا الدين، لأن هناك فرقًا بين فهم النصوص القرآنية وسنة رسول الله، وبين المفاهيم المختلفة على مر التاريخ للنص الشريف، وأن لدينا نصًّا مقدسًا يتمثل فى القرآن الكريم ويتمثل فى سنة الرسول الثابتة عنه ثبوتًا صحيحًا، هذا كله لا نقترب منه من ناحية الإضافة أو الحذف أو الإجمال، لكننا وفق إطار علمى محدد نفهم ونتعامل مع هذا النص الشريف وننزله إلى أرض الواقع بمنهجية لا عشوائية نستعمل فيها الخطاب الوضعى بهدف إدراك الواقع، وهو ركن ركين من عمل الفتوى، إذا أدركناه فإننا نأتى إلى منطقة النص الشرعى وننزلها بناءً على فهمنا للخطاب الوضعى من توافر الشرط والأسباب وانتفاء الموانع، وإننا إذا تعاملنا مع القضية هكذا نكون قد جددنا".

وأشار إلى ملاحظة مهمة بشأن التعامل مع التراث، أوجزها فى طريقة التعامل مع تراث من المفاهيم المختلفة على مر العصور، مؤكدًا أن هذا الفهم الذى تعامل من خلاله العقل المسلم وإنزاله إلى أرض الواقع على مر العصور لا يحمل تقديسًا ويمكن إعادة النظر فيه مرة بعد أخرى ويمكن المناقشة من خلاله.

وفى رده على سؤال بشأن محاولة البعض تقديس التراث ورفض مراجعته، أكد أن من يقول هذا الكلام لا يدرك حقيقة التراث ومعاملة العلماء له على مر العصور، فهناك نقاشات وثورة علمية فى كل ما ورد فى التراث، وأوضح أن عبدالرحمن بن القاسم، اختلف مع الإمام مالك فى مسائل كثيرة جدًّا، مؤكدًا أن التراث الذى بين أيدينا وُضع تحت مظلة التهذيب والاختصار والشرح والتعليق، وأننا أمام حركة علمية كبيرة جدًّا على مر التاريخ تعاملت مع هذا الفهم والنص الشرعى، وما أنتجه العقل المسلم على مدى التاريخ فى علوم الفقه والعقيدة.

وأشار المفتى، إلى أننا فى دائرة فهمنا للأحكام المتعلقة بالعقيدة يوجد نقاش وأخذ ورد بين العلماء المعتبرين ما دامت دائرة الاختصاص ما زالت موجودة، ومن ثم لا حرج على النقاش العلمى المستمر، مشددًا على ضرورة التعامل مع التراث الذى ورثناه بذكاء، لأننا نفخر بنتاج العقل المسلم فى كل المراحل التاريخية، لكن هناك من القضايا والمسائل ما يمكن أن لا تقرها فى ظرفك الحالى والعصر الذى نعيش فيه، فينبغى أن يبقى هذا النتاج حبيس هذا التاريخ، وينبغى أن لا ينسحب على زمننا لأنه كان نتاجًا لظروف زمنية محددة بسياقات تاريخية معينة، وأسباب كانت موجوده فى هذا الزمان بنى عليها هذا الحكم وأسبابه وشروطه لم تعد موجودة الآن.

وأردف أن علينا أن نفهم من خلال هذا النتاج العلمى والاستنباط كيف استنبط الأئمة والعلماء وما هى المنهجية التى اتبعوها وكيف تعاملوا مع الواقع؟ ومن ثم تقودنا هذه الكيفيات إلى الأداة وإلى حل صحيح فى زمننا الحاضر ومعالجة مشكلات المجتمع معالجة دقيقة وحكيمة.

وقال مفتى الجمهورية: إن تجديد الخطاب مسؤولية الجميع، والمؤسسات الدينية لا تحتكره ولا تتفرد بأمر التجديد، فالتعليم يتحمل جانبًا والإعلام يتحمل جانبا وهكذا، لأننا نريد تعليمًا يؤدى إلى عقل رشيد يتعامل مع قضايا المجتمع تعاملًا حكيمًا كلٌّ فى اختصاصه.

وعن الدعوة الرئاسية لتجديد الخطاب الدينى، أشار المفتى، إلى أن المؤسسات الدينية لبت دعوة رئيس الجمهورية، ولم تحتكر فهم الواقع وتقصره عليها فقط، بل توسعت فى الاستعانة بالعديد من الاختصاصات الطبية والاقتصادية وغيرها للحفاظ على الثوابت، وهو ما تفعله دار الإفتاء المصرية عند إصدار الفتاوى، مشيرًا إلى أننا فهمنا دعوة رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب منذ 2014 أنها دعوة نحو معالجة قضايانا المعاصرة فى ضوء فهم سديد للنصوص الشرعية، وهذا يعنى بأننى أحافظ على الثوابت الدينية التى لا يمكن بحال من الأحوال أن نتجاوزها أو نعدل فى مسارها، فطريقة عرضها هى الأهم.

وفى إجابته عن سؤال حول "إمكانية إهمال النص" قال: إننا نتعامل مع النصوص بضوابط كثيره فى الفهم، ولا بد من توافر شروط لننزل بالنصوص على أرض الواقع، مثل توافر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، ويمكن أن يظهر فى بعض الحالات عدم تطبيق النص، لكن الواقع أنه طبِّق تطبيقًا صحيحًا، ولذلك لما حل عام المجاعة فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، كانت الناس فى حاجة شديدة، وكانت هناك بلا شك أياد امتدت إلى ملك الآخرين، وانتشرت السرقة، لكنهم كانوا فى حاجة وعوز، وفى هذا الحالة لا يصح تطبيق عقوبة السرقة؛ لأنه إن وجدت الضرورة مثل ما حدث فى عهد عمر بن الخطاب من مجاعات وبحثنا عن توافر الشرط والأسباب وانتفاء الموانع، نجدها غير متوفرة، بينما يظن بعض الناس أن الفقيه أهمل النص".

وفى شأن آخر حول رؤية بعض التنويريين أن تكليف الرئيس سقط فى منطقة لا يمكن فيها التجديد، وأن الأزهر المنوط به التجديد هو نفسه الذى يقوم بتدريس المناهج المراد تجديدها، أكد المفتى أن هناك قضية تعليمية، وهناك قضية إفتائية، مضيفًا: "نحن نعلم أبنائنا كيف يتعاملون مع المكتوب وأنه ينبغى عليهم هذا الفهم عند التعامل مع التراث فى زمنه، وأن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص، ونحن فى زمن مختلف عن هذا الزمن، فلا ينبغى الاستدلال ولا استدعاء الفتاوى التى صدرت فى هذا الزمن إلى زمننا هذا، لكونه يمثل خللًا وجرمًا أن نأتى بفتوى صادرة لزمن معين وفى سياق معين، واختلفت كل مقوماتها الآن لننزلها على وقتنا الحاضر ونقول: قالوا فى الكتب كذا!".

وتابع: "لا شك أن هناك خللًا لا يتفق مع فهمنا للغة العربية ولا مسلك سيدنا رسول الله ولا الزمن الذى صدر فيه، ورسول الله لم يثبت أنه قتل أحدًا بسيفه الشريف، وهذا الخلل هو أن نخرج الفهم من سياقه الزمنى الذى حدث فيه، ومن المقومات التى دعت للكلام فى هذا الوقت وتقول هذا هو الإسلام! لا، بل أنت لم تفهم الإسلام فهمًا سديدًا".

وأوضح المفتى أن قضية التجديد تعنى أننا نحافظ على الثوابت ونجعل النصوص القرآنية والنبوية نصًّا مقدسًا محميًّا مصونًا، ولا نقر بتقديس المفهوم أو التراث الذى هو نتاج العقل البشري، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل دراسات أُجريت على كل نص حديث، وعندما أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونضع قوسًا فهذا نص.

وأضاف أننا فى إطار تعاملنا مع سنة رسول الله كنا أمام حركة علمية لغربلة ما ورد وما قيل إن رسول الله قاله، بحيث مُيز فيه بين الصحيح والضعيف والموضوع، وهناك سيل من الأحاديث المكذوب فيها على رسول الله، ويحسب للأئمة تنبيهنا إلى أن هذه الأحاديث موضوعة من خلال منهجيتهم التى اتبعوها.

وحول مراجعة بعض الأحاديث، قال: ما دام النقل كان صحيحًا فلا تعارض أبدًا بين الحديث الشريف والقرآن الكريم وبين العقل وما يقتضيه، وقد كتب العلماء كثيرًا فى هذا الأمر وأثبتوا عدم وجود تعارض بين القرآن والسنة وحاجة العقل البشرى، ولو أننا تعمقنا فى القرآن والسنة ما وجدناهما إلا توءمين.

وبشأن الزعم بفشل دعوات تجديد الخطاب الدينى، أكد أنه منذ أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى وذكر هذه المسألة وبدا مهمومًا بها، متابعا: "نواصل العمل على إنتاج خطاب دينى رشيد، وكان أول إجراء اتخذناه بعد عام 2014 جمع المفتين على مستوى العالم على كلمة سواء حتى يجرى بيننا نقاش علمى يصب فى هذا الإطار، وعقدنا أول مؤتمر عام 2015 لإدراك هذا الشأن واقترحنا فيه تأسيس مظلة تستوعب كل المفتين على مستوى العالم، فأوصى المؤتمر بإنشاء أمانة عامة تضم دُور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم، وبالفعل فعَّلنا هذه التوصية وأنشأنا الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بحضور 23 مفتيًا ووزيرَ أوقاف على مستوى العالم، وبعد ذلك أعدنا النظر فى الخطاب الإفتائى الإخوانى الذى يعمل على زعزعة المجتمعات فى ليبيا وسوريا وغيرهما، وعقدنا مؤتمرين، الأول: حول التكوين العلمى والتأهيل الإفتائى، والثانى: حول الفتوى وأثرها فى استقرار المجتمعات، للرد على تلك الفتاوى المضللة للجماعات الإرهابية".

وفى رده على أسئلة الجمهور أجاب المفتى خلال الحلقة عن عدد من الأسئلة، من بينها سؤال عن "حكم جواز زواج رجل بأخت زوجته بعد وفاتها"، وأجاب: بأن هذا الأمر لا حرج فيه، وقد حدث مع سيدنا عثمان بن عفان عندما تزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لما توفيت تزوج أختها، لذلك سمى بذى النورين، ولما توفيت الثانية قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لو كانت عندنا الثالثة لزوجناك".

كما رد على سؤال آخر عن نذر سيدة للصوم يومى الإثنين والخميس مدى حياتها، إلا أنها أصابها المرض وتسأل عن جواز إعفائها من الصيام أو إخراج كفارة، مؤكدًا أن من شيم الإنسان المسلم وفائه بالنذر وإن حدث عجز عن الوفاء بالنذر تأتى قواعد الشريعة التى تقول لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وفى هذه الحالة تخرج كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام.

وفى ختام الحلقة رد على سؤال آخر حول "إفطار شخص 20 يومًا فى رمضان بسبب المرض وعدم استطاعته قضائها، فما هى الكفارة؟" وأجاب المفتى بأنه فى هذه الحالة يتم النظر إلى بعض الأمور واستبيان هل العجز عن الصوم هو عجز مستمر بشهادة الأطباء أم لا؟ وإن كان كذلك يقوم بإخراج طعام مسكين عن كل يوم، ويجوز إخراج الكفارة لأى مسكين مهما كانت درجة قرابته.