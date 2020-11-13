المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء يدعم محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

حرص هاني يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، علي دعم نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.

وكتب هاني يونس عبر حسابه علي "فيس بوك" وعلق قائلًا "‏اللهم شفاء عاجلا غير آجل".

أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.