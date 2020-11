عروض المصرية للاتصالات على WATCH iT الجديدة.. تعرف عليها

أعلنت المصرية للاتصالات عن عروض على خدمة WATCH iT الجديدة، لمتابعة الأفلام والأعمال الدرامية المختلفة على الإنترنت بأسعار مميزة ضمن عروض المصرية للاتصالات we على الباقات والإنترنت.

ونشرت المصرية للاتصالات عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، "استمتع بتجربة مشاهدة مميزة من خلال WATCH iT، حيث يمكنك مشاهدة أقوى الأفلام والأعمال الدرامية والبرامج التليفزيونية والأحداث الرياضية والموسيقى بدون توقف".

وأَضاف "لكل عملاء WE Space استمتع بإشتراك ربع سنوي بـ 75 جنيه أو إشتراك شهري بـ 30 جنيه".

ويمكنكم الاشتراك الآن من خلال الإنترنت الأرضي عن طريق we.watchit.com

اقرأ أيضًا.. المصرية للاتصالات تطلق باقة MAX الجديدة.. اعر ف تفاصيلها



تفاصيل اشتراك عملاء المصرية للاتصالات في watchit



• يجب أن يكون خط الإنترنت الأرضي مفعل.

• يتم خصم الإشتراك في الخدمة من رصيدك أو إضافة قيمة الإشتراك لفاتورتك القادمة كل 30 أو90 يوم طبقاً لباقة WatchiT المشترك عليها.

• يمكنك شحن رصيدك من خلال تطبيق المحمول My WE https://te.eg/App أو الموقع الإلكتروني my.te.eg أو عن طريق فوري، مصاري، أمان، سداد، ممكن، خدماتي وBee وجميع فروع WE .

• الأسعار غير شامله الضرائب.