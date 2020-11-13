أعلنت المصرية للاتصالات عن عروض على خدمة WATCH iT الجديدة، لمتابعة الأفلام والأعمال الدرامية المختلفة على الإنترنت بأسعار مميزة ضمن عروض المصرية للاتصالات we على الباقات والإنترنت.
عروض المصرية للاتصالات
ونشرت المصرية للاتصالات عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، "استمتع بتجربة مشاهدة مميزة من خلال WATCH iT، حيث يمكنك مشاهدة أقوى الأفلام والأعمال الدرامية والبرامج التليفزيونية والأحداث الرياضية والموسيقى بدون توقف".
وأَضاف "لكل عملاء WE Space استمتع بإشتراك ربع سنوي بـ 75 جنيه أو إشتراك شهري بـ 30 جنيه".
ويمكنكم الاشتراك الآن من خلال الإنترنت الأرضي عن طريق we.watchit.com
اقرأ أيضًا.. المصرية للاتصالات تطلق باقة MAX الجديدة.. اعر ف تفاصيلها
تفاصيل اشتراك عملاء المصرية للاتصالات في watchit
• يجب أن يكون خط الإنترنت الأرضي مفعل.
• يتم خصم الإشتراك في الخدمة من رصيدك أو إضافة قيمة الإشتراك لفاتورتك القادمة كل 30 أو90 يوم طبقاً لباقة WatchiT المشترك عليها.
• يمكنك شحن رصيدك من خلال تطبيق المحمول My WE https://te.eg/App أو الموقع الإلكتروني my.te.eg أو عن طريق فوري، مصاري، أمان، سداد، ممكن، خدماتي وBee وجميع فروع WE .
• الأسعار غير شامله الضرائب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض المصرية للاتصالات على WATCH iT الجديدة.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.