حبس يوسف هاني المتهم بإزدراء الدين الاسلامي 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة حبس يوسف هاني المتهم فى واقعة ازدراء الدين الإسلامى والتطاول على النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وفتاة متهمة في ذات الواقعة بازدراء الدين الإسلامي 4 أيام على ذمة التحقيقات. أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في واقعة المحادثة النصية المنسوبة لشخص يدعى يوسف هاني مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ أيضًا..النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة يوسف هاني المتهم بإساءة الرسول



كان قد تصدر هاشتاج مقاضاة جو هاني، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تطاول الشاب المصري على الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الاسلامي، ليشعل غضب المسلمين حول العالم.



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