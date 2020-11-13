ينشر تحيا مصر فوائد البنك الأهلي المصري على الشهادة البلاتينية بعد التخفيض وفق قرار البنك المركزي المصري خلال الساعات الماضية، بخفض الفوائد للمرة الثانية على التوالي، وبدأ المواطنين يتساءلون على فوائد البنك الأهلي المصري على الشهادات الإدخارية.

فوائد البنك الأهلي المصري على الشهادة البلاتينية



حددت نسبة الفائدة على الشهادة البلاتينية 3 سنوات للعائد المتغير 8.5% ودورية صرف العائد كل ثلاثة شهور.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة من ألف جنيه ومضاعفته.

اقرأ أيضًا.. فوائد البنك الأهلي المصري على حسابات التوفير 2020 بمختلف الشرائح



الأوراق المطلوبة للتقديم على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري



- صورة من البطاقة الشخصية، على أن تكون سارية المدة.

- توفير إيصال مرافق، على ألا يكون قد مر عليه أكثر من ثلاثة أشهر.

- توفير شهادة مفردات مرتب، مدرج بها راتب العميل.

