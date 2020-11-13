مرصد الأزهر يشيد بموقف السلطات البلجيكية بطرد إرهابيين خططوا لحرق المصحف

كما أشاد المرصد، فى بيان له نشره عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، بموقف وزير الدولة البلجيكى للجوء والهجرة، من وأد هذه الفتنة فى مهدها، من خلال تصريحه الذى قال فيه: "رُفضت إقامتهم لأن هؤلاء يمثلون تهديدًا خطيرًا للنظام العام فى بلجيكا".
وأكد المرصد، أن سرعة استجابة السلطات البلجيكية خطوة إيجابية للقضاء على خطاب الكراهية واستئصال لأحد جذور الإرهاب والعنف، مشددًا على أن هذه الاستجابة بالمنع تُرسخ بشكل مباشر لثقافة التعايش المشترك من خلال الحفاظ على مشاعر الآخرين واحترام معتقداتهم ورموزهم الدينية المقدسة، متمنيًا فى الوقت ذاته أن ينتهج كل المسؤولين فى الدول كافة هذا السلوك الإيجابى حتى يمكن القضاء على كل الطرق المؤدية للإرهاب والإرهاب المضاد.
يذكر أن المعتقلين هم من المتعاطفين مع حركة الخط المتشدد المناهضة للهجرة بقيادة راسموس بالودان، الذى اعتقل فى فرنسا ثم طُرد بسبب آرائه المتطرفة.
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