رحلات إضافية لـ آير كايرو من دول أوروبا لمطارات الجذب السياحى المصرية

أعلنت شركة آير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، تسيير رحلة جوية إضافية أسبوعيًا بين الغردقة والعاصمة التشيكية براغ، وستصل مطار الغردقة الليلة رحلة آير كايرو القادمة من براغ وعلى متنها 180 راكبا.





ومن المقرر، أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيًا يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، إلى نفس الوجهة، بالإضافة إلى تسيير رحلة طيران ثالثة يوم الأربعاء من كل أسبوع اعتبارًا من 23 ديسمبر وحتى نهاية شهر مارس 2021 حتى تعود الرحلات إلى معدلها الطبيعى، ليصبح إجمالى التشغيل خمس رحلات أسبوعيًا بين الغردقة وبراغ بداية من نهاية مارس 2021.

كما أعلنت شركة إيركايرو، إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين إيطاليا ومدينة شرم الشيخ بإجمالى تشغيل 50% من معدلها الطبيعى قبل جائحة كورونا، ابتداءً من 19 ديسمبر القادم بمعدل 7 رحلات أسبوعيًا بين كل من مدينة شرم الشيخ ومدن ميلانو وروما وبارى ونابولى بالإضافة إلى الثلاث رحلات الحالية بين العاصمتين القاهرة وميلانو وفقًا لاتفاقية المشاركة بالرمز مع الشركة الوطنية مصر للطيران، ليصبح إجمالى تشغيل الشركتين 21 رحلة أسبوعيًا.

تأتى الخطوة فى ضوء الجهود التى تبذلها وزارة الطيران المدنى، نحو استعادة الحركة الجوية والسياحية إلى مدن الجذب السياحى فى ظل جائحة فيروس كورونا، لا سيما الحركة الجوية الوافدة من دول قارة أوروبا.

وفى السياق ذاته، وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بأهمية التنسيق والتعاون التام بين الشركة الوطنية وشركة آير كايرو، لزيادة وتضافر الجهود بين الشركتين من أجل زيادة عدد رحلات الطيران من الدول المصدرة للحركة السياحية، وتسهيل حركة السفر من وإلى المطارات المصرية.