وسائل إعلام كندية: رهائن مونتريال موظفين بشركة فرنسية للألعاب الإلكترونية

كشفت وسائل إعلام كندية، أن رهائن مونتريال موظفين فى إحدى شركات الألعاب الإلكترونية الفرنسية، التى يقع مقرها فى كندا، مشيرة إلى أن الاحتجاز يقع فى منطقة مايل إند، بمدينة مونتريال.

وقال موقع بوست ميلانيل الكندى، إن عشرات الأشخاص محتجزين أعلى مبنى الشركة، ومن غير الواضح الأسباب والتفاصيل حتى الآن، إلا أن مسئول بالشركة قال إنه على اتصال بالموظفين، للاطمئنان على سلامتهم، مؤكداً أن الجميع بخير حتى الآن.

وأضاف متحدث باسم ‏شرطة مونتريال لـ ‏La Presse‏: "تلقينا بلاغ بوجود سطو فى مساحة تجارية بالوقت الحالى، ‏نحن في مرحلة التحقق". ‏

وغردت عمدة مونتريال فاليري بلانت بأن فريقها "على اتصال وثيق بالشرطة ويراقب الوضع ‏عن كثب".‏

بدوره، قال أنطوان ليدوك لابيل ، مسؤول العلاقات العامة في ‏Ubisoft‏ ، لصحيفة ‏La Presse‏ ‏عبر الهاتف انه تم إنشاء وحدة أزمات للموظفين ولا يمكننا تأكيد أن هذه حالة رهينة ، "أنا ‏الآن على اتصال بالموظفين الموجودين على السطح وهم في حالة جيدة".‏

تُظهر الصور المأخوذة من مروحية إخبارية ما يبدو أنه موظفين على قمة مبنى ‏Ubisoft‏.‏

وتتواجد في الموقع قوات شرطة مسلحة ، مع استعداد المسعفين للعمل. يتم استخدام ‏الدروع الواقية من الرصاص.‏

وبحسب وسائل إعلام كندية ، تمكن بعض ‏الموظفين من الخروج من المبنى لكن البعض بقي هناك ولجأوا إلى الشرفة ، وأفاد شهود ‏عيان أنهم سمعوا صراخ من سطح المبنى ، وسرعان ما كانت خدمات الطوارئ في مكان ‏الحادث لكن المبنى كان مغلقًا بالفعل دون أي وسيلة للدخول.‏

وأظهرت طائرات هليكوبتر تلفزيونية أشخاصا على سطح المبنى وسط مزاعم باحتجاز ‏آخرين كرهائن بداخله. يبدو أن هؤلاء الموظفين قد تحصنوا على سطح المبنى - المقر ‏العالمي لشركة ‏Ubisoft‏ - بأثاث مكتبي ، وسط تقارير عن الموظفين الذين ما زالوا بالداخل ‏حاولوا أيضًا عزل أنفسهم داخل غرف الاجتماعات.‏

فرضت الشرطة الكندية كوردون أمني بمحيط موقع احتجاز رهائن في مدينة مونتريال، فيما ‏ناشد عمدة المدينة المواطنين بتوخي الحذر.‏

وقالت شبكة سي بي اس الامريكية ان الشرطة في كندا تتعامل مع عملية لاحتجاز الرهائن في ‏‏مبني بمدينة مونتريال.

وتظهر الصور من مكان الحادث العديد من ضباط شرطة مونتريال بالسلاح في المنطقة. كما ‏‏تظهر الصور عشرات الأشخاص على سطح المبنى المبني من الطوب الأحمر ، والباب يفتح ‏‏على السطح محصنًا من الخارج بأشياء كبيرة.