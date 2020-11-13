اتحاد الكرة: مباراة السوبر الأفريقي في مصر

أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة مباراة السوبر الأفريقى بين بطل دورى أبطال أفريقيا وبطل الكونفدرالية فى مصر، موضحا فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1"، أن هناك سعى لحضور الجماهير فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى سواء باستاد القاهرة أو برج العرب.

وتوج فريق نهضة بركان المغربى بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب فريق بيراميدز، بينما لم يتحدد الطرف الثانى لمباراة السوبر الأفريقى انتظارا لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى.

فى السياق منفصل، أصدر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بيانا رسميا، بخصوص تطورات إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا. وقال البيان: "تم إجراء مسحة ثانية لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزى، وأظهرت النتيجة إيجابية الحالة بإصابة النجم الكبير بفيروس كورونا، وجار اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بذلك، واتباع البروتوكول الطبى العالمى اللازم للحالة بمعرفة الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى".

كانت المسحة الأولى قد ظهرت نتيجتها إيجابية، إلا أن الاتحاد المصرى لكرة القدم قرر اجراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة، حيث تلقى حالة إصابة النجم الكبير اهتماما كبيرا من الاتحاد على جميع المستويات.

ويتمتع نجم مصر بروح معنوية عالية إضافة إلى أن أيا من عوارض الإصابة المعتادة لم تظهر عليه، فيما تم تجهيز غرفة خاصة بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبيا، في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع الدكتور كيم موكسن رئيس الجهاز الطبى لنادى ليفربول للمتابعة والتنسيق أولا بأول.