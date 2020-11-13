ترامب ما زال يراوغ: سنوزع لقاح كورونا فايز مجانا

أكد الرئيس دونالد ترامب أنه فخور بما وصلت اليه إدارته قائلا: "خلال الأشهر التسعة الماضية اطلقت الإدارة الأمريكية المبادرة الأكبر والأسرع في التاريخ لتصنيع اللقاحات الطبية .. وأعتقد أننا صنعنا أمرا تاريخيا فى صناعة لقاح فيروس كورونا"، ومؤكدا أنه سيتم توزيع لقاح فايزز قريبا جدا.

وقال الرئيس الأمريكي: "الوقت المتوسط الذي يحتاجه العلماء لتطوير لقاح طبي ما بين 10 إلى 12 عاما وبفضل عملية wrap speed طورناه خلال أقل من عام أسرع بـ 5 مرات من المعدل الطبيعي".

أعلنت وكالة أسوشييتد برس فوز دونالد ترامب بولاية نورث كارولينا وأصواتها الانتخابية الخمسة عشر، ويتفوق ترامب على جو بايدن في ولاية كارولينا الشمالية بحوالي 74000 صوت ، أو 1.3% من إجمالي أصوات الولاية كما فاز بولاية كارولينا الشمالية ، أصبح إجمالي الأصوات الانتخابية للرئيس 232 ، أقل بكثير من 270 صوتًا اللازمة للفوز بالبيت الأبيض.

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيتحدث في حديقة الورود في الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي اليوم لتقديم تحديث عن عملية Warp Speed، وقد تلقى ترامب إحاطة بعد ظهر اليوم حول البرنامج الذي يهدف إلى المساعدة في تسريع تطوير لقاح لفيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب علنًا إلى الصحفيين منذ إعلان فوز جو بايدن في السباق الرئاسي يوم السبت حيث كان آخر مؤتمر صحفي للرئيس قبل ثمانية أيام.