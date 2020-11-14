فوائد بنك القاهرة على شهادة البريمو بعد قرار "المركزي"

خفض بنك القاهرة الفوائد على شهادة البريمو بعد قرار البنك المركزي المصري بتخفيض الفوائد على البنوك ضمن قرارات لجنة السياسة في اجتماعهـا الآخير بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75٪، لذا ينشر تحيا مصر فوائد بنك القاهرة على شهادة البريمو.
فوائد بنك القاهرة شهادة البريمو 3 سنوات للعائد المتغير:
- نسبة الفائدة 7.25% سنويًا يصرف العائد شهري، أو 7.5% سنويًا ودورية صرف العائد كل 3 شهور.
شهادة البريمو المتميز:
- نسبة الفائدة 8% سنويًا ودورية صرف العائد كل 3 شهور.
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والجدير بالذكر أن حدد بنك القاهرة الحد الأدنى لشراء الشهادة من ألف جنيه ومضاعفته.
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