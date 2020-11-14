انت الان تتابع تفاصيل خبر البنك الأهلى المصري يعلن عن أعلى عائد فى مصر بعد خفض المركزي أسعار الفائدة بنسبة 0.5% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قراراً يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة، لتصيح أسعار الفائدة على الإيداع بنسبة 8.25% بدلاً من 8.75%، وعلى الإقراض بنسبة 9.25% بدلاً من 9.75%، يأتي ذلك القرار الجديد من البنك المركزي المصري في ضوء التحسن الملموس الذي يشهده الاقتصاد المصري، وتشجيعاً لأصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم بدلاً من الاكتفاء بوضعها داخل البنوك وانتظاراً للعائد الذي يتم الحصول عليه من جراء ذلك، ونتيجة لانخفاض أسعار الفائدة يتساءل الكثيرين حول موقف الشهادة البلاتينية التي يصدرها البنك الأهلي المصري، وهي الأعلى عائد في السوق المصري في ذلك الوقت، وهذا ما سوف نجيب عنه خلال السطور التالية.

سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية بعد قرار محافظ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض:-

بعد قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5%، فإن ذلك القرار سوف يؤثر بالتبعية على أسعار الفائدة بالبنوك سواء على الشهادات الادخارية أو حسابات التوفير، وهذا ما ستعلنه البنوك الأسبوع المقبل عندما تنعقد لجنة السياسة النقدية بكل بنك وتتخذ القرار المناسب حول أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وأيضاً على حسابات التوفير.

أما بالنسبة للشهادات ثابتة العائد مثل الشهادة البلاتينية التي يصدرها البنك الأهلي المصري والتي تعد الأن أعلي عائد في السوق المصرفي المصري، فإنها لا تتأثر بقرار التخفيض لسعر الفائدة الصادر من البنك المركزي المصري.

حيث أكد هشام عكاشة ، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن البنك لن يخفض سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية التي يصدرها البنك ذات أجال 3 سنوات، مشيراً إلى أن الشهادة البلاتينية يصدرها البنك الأهلي المصري بفائدة 12% سنوياً وصرف العائد شهرياً، و12.25% سنوياً، ويتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر، و12.50% سنوياً ويتم صرف العائد نصف سنوي.