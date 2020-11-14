وزارة الصحة تعلن تقريرها اليومي بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 13 نوفمبر

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الصحة منذ قليل تقريرها حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 13 من نوفمبر الجاري، وذلك وسط تأرجح واضح في مصابي ووفيات كورونا ما بين الإرتفاع والإنخفاض، إلا أنه مرتفعة مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، كما أن هناك تخوفات وتشديدات حكومية على جميع الإجراءات الإحترازية تحسباً وتخوفاً من موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا، على غرار ما يحدث بالعديد من دول أوروبا الآن.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 13 نوفمبر

ووفق بيان وزارة الصحة فقد تم تسجيل 87 حالة تعافي جديدة اليوم، وبهذا يرتفع إجمالي الأعداد المتعافية إلى 100847 حالة حتى الآن، وتؤكد الصحة دائماً في جميع تقاريرها اليومية على خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي بعد تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 224 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بزيادة 10 حالات عن الأمس، وبهذا يرتفع مؤشر إجمالي الإصابات بكورونا منذ بداية دخول الوباء لمصر وحتى الآن إلى 110319 حالة.

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كما سجلت وزارة الصحة اليوم 12 حالة وفاه جديدة، لتصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 6429 حالة، وتؤكد الصحة على متابعتها للوضع الوبائي في مصر أول بأول، وليست المتابعة خاصة كورونا فقط، ولكن بجميع الفيروسات والأمراض المعدية.