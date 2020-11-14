انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو والصور” مرتضى منصور يتصدر تويتر بعد تصريحاته في أول ظهور له عقب خسارته انتخابات مجلس النواب 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام نشطاء بتدشين هاشتاج على تويتر بعنوان مرتضى منصور، وذلك بعد الظهور الأول له عقب خسارته بميت غمر في انتخابات مجلس النواب 2020، والتي احتل فيها المركز السادس، ليخرج بشكل رسمي من السباق البرلماني، ويدخل جولة الإعادة 4 آخرين ليس من بينهم رئيس الزمالك.

مرتضى منصور يتصدر تويتر بعد تصريحاته في أول ظهور له

ووصل المستشار اليوم إلى مقر نادي الزمالك في قلعة ميت عقبة، وكان هذا هو الظهور الأول له عقب خسارة الإنتخابات، ومن المقرر أن يترأس اجتماع مجلس الإدارة والمقرر له يوم االجمعة القادة، لمناقشة أبرز القضايا التي تشغل النادي، ويجتمع المجلس في ميت عقبة بمقر القلعة البيضاء، ليحدد الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق وقضايا أخرى.

وقال مرتضى منصور في أول ظهور له أن نادي الزمالك هرم كبير ولا يمكن وقوعه، ولا يمكن وقوع رئيسه، ووجه الشكر لكل جماهير الزمالك الذين وقفوا بجانب النادي مؤكداً أن الجميع يد واحدة وأن هدف النادي هو بطولة إفريقيا.

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ويذكر أن رئيس نادي الزمالك عقب خسارته أظهر البعض شماتته فيه،ليعلق رجل الأعمال ورئيس نادي سموحة فرج عامر على هذه الشماته في سقوط مرتضى، ويقول أنه ليس من الرجولة أن تشمت في شخص مهزوم، ولكن الرجولة أن تهاجمه وهو في أوج قوته.