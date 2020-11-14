وألقى قداسته كلمة دارت حول موضوع "3 صور من الحضارة المصرية"، مشيدًا بالإرث الحضارى الذ اغتنت به الحضارة المصرية عبر التاريخ. حضر اللقاء الآباء الأساقفة العموم المسؤولون عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلى والأنبا إيلاريون والأنبا هرمينا، كما حضر القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة جاكلين ولسن رئيسة النادى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يشيد بالحضارة المصرية عبر التاريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.