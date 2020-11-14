أبو العينين يعزي الفنان محمد صبحي في وفاة شقيقته

تقدم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة للفنان محمد صبحي في وفاة المغفور لها شقيقته السيدة "نجوى صبحي". وكتب أبو العينين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك "أتقدم بخالص العزاء والمواساة للفنان ، محمد صبحي، في وفاة المغفور لها شقيقته "نجوى صبحي" سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

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