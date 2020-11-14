انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تصدر بيان بحالة الطقس المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الارصاد الجوية في بيان صادر منها منذ قليل عن حالة الطقس المتوقعة خلال ال24 ساعة المقبلة، وخريطة سقوط الأمطار على بعض المناطق خلال ال24 ساعة المقبلة، كما تضمن بيان هيئة الارصاد الجوية أيضاً درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات الجمهورية خلال ال24 ساعة المقبلة، وسوف نتناول في السطور التالية البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة ليوم السبت 14 نوفمبر 2020:-

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس السبت نهاراً، طقس معتدل على القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وعلى جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، أما في الليل فتكون حالة الطقس هو طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء.

أماكن سقوط الأمطار خلال اليوم السبت 14 نوفمبر 2020:-

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في محافظات القاهرة الكبري، ومن خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالوجه البحري، تكون من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية والشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.، ويمكن معرفة كافة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت الموافق 14 نوفمبر من البيان التالي الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية كما يلي:-

خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت 14 نوفمبر 2020:-