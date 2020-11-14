كشف الإعلامي محمد الدسوقي رشدي تطورات الحالة الصحية للإعلامي إبراهيم فايق، وذلك بعد نقله للعناية المركزة بسبب إصابته بجلطة في الرئة.
كتب رشدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الحمد لله إبراهيم فايق بخير وصحته بقت أحسن وبيتحسن، خرج من وحدة العناية وقاعد بيديني درس عن الصحة أهو وبيطمنكم عليه".
وتابع: "ودعواتكم ليه بتمام الشفاء.. ربنا ما يحرمنا من ضحكتك يا وحش.. هون الأيام دي علينا يارب، ومنشوفش وحش أبدًا في حبايبنا وأهلنا".
كان قد تعذر على ابراهيم فايق الظهور فى برنامجه يوم الأربعاء الماضى، بسبب مرضه، قبل أن يتم نقله اليوم، الجمعة، إلى المستشفى من أجل تلقى الرعاية الطبية.
اقرأ أيضًا..إصابة ابراهيم فايق بجلطة في الرئة
الجدير بالذكر، أن الإعلامي إبراهيم فايق يقدم برنامج "جمهور التالتة" عبر قنوات أون تايم سبورتس 2 على مدار 5 أيام أسبوعيًا، حيث يعرض في تمام الساعة الحادية عشرا مساءًا حتى الثانية من منتصف الليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على.. تطورات الحالة الصحية لـ ابراهيم فايق بعد إصابته بجلطة في الرئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.