تعرف على.. تطورات الحالة الصحية لـ ابراهيم فايق بعد إصابته بجلطة في الرئة

كشف الإعلامي محمد الدسوقي رشدي تطورات الحالة الصحية للإعلامي إبراهيم فايق، وذلك بعد نقله للعناية المركزة بسبب إصابته بجلطة في الرئة.

كتب رشدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الحمد لله إبراهيم فايق بخير وصحته بقت أحسن وبيتحسن، خرج من وحدة العناية وقاعد بيديني درس عن الصحة أهو وبيطمنكم عليه".

وتابع: "ودعواتكم ليه بتمام الشفاء.. ربنا ما يحرمنا من ضحكتك يا وحش.. هون الأيام دي علينا يارب، ومنشوفش وحش أبدًا في حبايبنا وأهلنا".

كان قد تعذر على ابراهيم فايق الظهور فى برنامجه يوم الأربعاء الماضى، بسبب مرضه، قبل أن يتم نقله اليوم، الجمعة، إلى المستشفى من أجل تلقى الرعاية الطبية.

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الجدير بالذكر، أن الإعلامي إبراهيم فايق يقدم برنامج "جمهور التالتة" عبر قنوات أون تايم سبورتس 2 على مدار 5 أيام أسبوعيًا، حيث يعرض في تمام الساعة الحادية عشرا مساءًا حتى الثانية من منتصف الليل.

