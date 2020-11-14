صورة عارية كانت السبب في طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصور للفنان تامر حسني مع إحدى معجباته، ليرجح البعض بأن طريقة تعامل تامر حسني مع معجباته هي السبب الأساسي لإنفصاله عن زوجته بسمة بوسيل.

ظهر تامر حسني في الصور يحتضن الفتاه بشكل يثير غضب شريكة حياته لتكون تلك الصور آخر ظهور لتامر حسني قبل إعلان زوجته بسمة بوسيل طلاقها منه.

كتبت بسمة عبر خاصية القصص القصيرة : "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، أغنية "كرهتني في الحب" من ألبوم "خليك فولاذي"، والتي طرحتها شركة "روتانا" مؤخرًا.