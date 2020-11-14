بالأسماء .. قطع التيار الكهربائى اليوم عن مناطق بالجيزة لصيانة خطوط الشبكات

ووجه المحاسب محمد السيسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائى للمناطق المتأثرة. وقد أوضحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى : فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات الدقى مبنى المكتبة الزراعية داخل مبنى وزاره الزراعة شارع نادى الصيد الدقى مبنى المركز الدولى للزراعة خلف نادى الصيد شارع نادى الصيد بالدقى مبنى مجمع الهيئات داخل وزاره الزراعة الخط الثانى شارع نادى الصيد الدقى مبنى المبيدات الحشرية داخل وزاره الزراعة شارع نادى الصيد الدقى مبنى وزاره الزراعة شارع نادى الصيد الدقى مبنى الاصلاح الزراعى و مبنى تنميه المشروعات داخل وزاره الزراعة شارع نادى الصيد بالدقي مركز البحوث الزراعية داخل وزاره الزراعة شارع نادى الصيد بالدقي مبنى مركز الارشاد الزراعى داخل وزاره الزراعة شارع نادى الصيد بالدقي مبنى تحسين الاراضى داخل وزاره الزراعة شارع نادى الصيد بالدقي مبنى داخل الهيئة العامة للمشروعات داخل وزاره الزراعة الخط الثانى شارع نادى الصيد بالدقي فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات اكتوبر 2 حى الاشجار من عماره 40 الى عماره 53 حى الاشجار من عماره 20 الى عماره 43 حى الاشجار من عماره 27 الى عماره 36 حى الاشجار من عماره 8 الى عماره 23 حدائق اكتوبر فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور منطقه زنين شارع المصرف من شارع التحرير و شارع ابراهيم السقارى من المصرف وشارع الفرن من المصرف وشارع صديق اللبان من شارع الحرية و شارع الحرية ومتفرعاته شارع جمال عبد الناصر شارع خلف سنترال زنين من المصرف شارع صديق اللبان من الحرية سوق زنين شارع المصرف مدينه النجوم شارع ابراهيم هريدى من المصرف شارع عبد الفتاح يونس من المصرف شارع فريد شوقى من المصرف شارع عمر بن الخطاب من شارع جمال عبد الناصر شارع عبد الحميد السيد فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة عزبه الشيخ فضل ومنطقه الاعلاميين بجبل برويش وعزبه النور العياط منطقه الاعلاميين بالجبل برويش منطقه الجزيرة شارع عيد نصر عزبه حسب الله العطف طراد النيل العياط منطقه الموقف شرق البلد السعودية العياط مزارع العطيفى أطفيح جبل القبابات جزء من منطقه ابو علاء وجزء من منطقه المصانع بعزبه السلام أطفيح منطقه ابو عامر بمدينه الصف المنطقة البحرية بقريه المنيا منطقه عرب الودى بالصف منطقه المحكمة بالصف فيما يتعلق بالإدارة العامة للشبكات فيصل شارع الملكة الرئيسى امام شارع مسجد التيسير شارع محمد حسن كمال من غاليه غريب من الملكة الرئيسي شارع محمد عبد القادر من الملكة شارع ترعه عبد العال ناصية شارع محمد ابو النور امام مرور فيصل شارع محمد حسن كمال من غاليه غريب من الملكة شارع محمد عبد القادر من الملكة نهاية شارع جمعه ذكى من شارع ادهم فتحى من الملكة شارع معمل الطرشى بجوار شارع محمد عبد القادر من الملكة فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات بشتيل شارع داوود زكى وشارع اهل السنه وشارع ترعه السواحل وشارع مختار سليمان وشارع محمد السيد والشارع التجارى و معهد الابحاث وشارع ابو بكر الصديق شارع الثلاجة ترعه السواحل وشارع الوحدة وشارع المدينة المنورة و ترعه السواحل ومدرسه النجاح شارع نور الهدى وشارع الوحدة ترعه السواحل والمدينة المنورة وشارع زمزم وشارع ترعه السواحل وشارع برج المرعوش من شارع مكه شارع ابو بكر الصديق و شارع التجارى و شارع دسوقى ابراهيم و شارع محمد السيد و شارع عبد الحميد الانصارى من ترعه السواحل فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة قريه السبيل مركز منشأه القناطر منطقه وسط قريه الحسانين مركز منشأه القناطر شرق طريق مصر إسكندرية الكيلو 58 مصر إسكندرية يأتى الانقطاع فى ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك الحفاظ على استمرار وجودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بما يحقق رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم وتحقيقا لرؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى هذا الخصوص وبالإشارة إلى الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطة الإحلال والتجديد بالشركة الأمر الذى يستدعى فصل التيار الكهربائى عن بعض المواطنين خلال أعمال الصيانة المطلوبة والتوجيه نحو إعلام المشتركين بالتوقيتات فصل التيار الكهربائى لإجراء أعمال الصيانة أو تنفيذ خطط الإحلال قبل الفصل بمدة كافية وذلك من خلال كافة القنوات المتاحة.

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