البابا تواضروس يستقبل أعضاء نادى روتارى الإسكندرية

وألقى قداسة البابا، كلمة دارت حول موضوع "3 صور من الحضارة المصرية"، مشيدًا بالإرث الحضارى الذى اغتنت به الحضارة المصرية عبر التاريخ.

حضر اللقاء الآباء الأساقفة العموم المسؤولون عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأنبا بافلى والأنبا إيلاريون والأنبا هرمينا، كما حضر القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، وجاكلين ولسن رئيسة النادى.