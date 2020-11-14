انت الان تتابع تفاصيل خبر “أمطار غزيرة ورياح” الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت وأماكن سقوط الأمطار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس على مدار الأسبوع الجاري وبدايةً من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، محذرةً من طقس السبت والأرصاد، نظراً لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وسقوط أمطار غزيرة على العديد من المحافظات وعلى رأسها محافظة الإسكندرية والتي تم تعطيل الدراسة فيها اليوم نظراً لسوء الأحوال الجوية.

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت وأماكن سقوط الأمطار

كما نشرت الأرصاد عبر موقعها الرسمي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أماكن تساقط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري الخميس الموافق 19 نوفمبر، حيث أن الأمطار الغزيرة تستمر لمدة 48 ساعة، ثم تقل حدتها بداية الإثنين القادم.

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية إن أمطار اليوم السبت 14 نوفمبر تكون غزيرة إلى متوسطة على الإسكندرية ومطروح والسلوم وبور سعيد والعريش، ومتوسطة على دمياط وكفر الشيخ والبحيرة وخفيفة على باقي الأنحاء.

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أما يوم الأحد فسوف تتواصل سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على الإسكندرية ومطروح والسلوم وبور سعيد والعريش، وتكون خفيفة على القاهرة والوجه البحري ومدن القناه، تنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يومي السبت والأحد.

كما نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانان، الأول حول حالت الطقس اليوم السبت، والثاني بأماكن سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع.