انت الان تتابع تفاصيل خبر “حدث ليلاً” أول ظهور لـ مرتضى منصور بعد خسارته الإنتخابات وتحذير الأرصاد وإصابة محمد صلاح بكورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خلال الساعات القليلة الماضية كان أول ظهور لـ مرتضى منصور عقب خسارته انتخابات مجلس النواب 2020 بدائرة ميت غمر، وقال مرتضى منصور في أول ظهور له أن نادي الزمالك هرم كبير ولا يمكن وقوعه، ولا يمكن وقوع رئيسه، ووجه الشكر لكل جماهير الزمالك الذين وقفوا بجانب النادي مؤكداً أن الجميع يد واحدة وأن هدف النادي هو بطولة إفريقيا، وللمزيد من التفاصيل من خلال هذا الرابط.

أول ظهور لـ مرتضى منصور بعد خسارته الإنتخابات وتحذير الأرصاد وإصابة محمد صلاح بكورونا

كما تم الإعلان عن رسمياً عن إصابة نجم المنتخب المصري محمد بفيروس كورونا، وتأكيد إصابته بعد إجراء المسحة الثانية وتأكيد إيجابيتها، لكن لم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن، وتم عزله صحياً تمهيداً لتلقيه العلاج اللازم، وللمزيد من التفاصيل من هنا.

كما لم يكن ظهور مرتضى منصور وإصابة محمد صلاح بكورونا هو الحدث الأبرز على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة السبت 14 نوفمبر وتستمر حتى الأحد، وذلك على العديد من محافظات مصر، ونشرت الأرصاد بيانها بشأن أماكن تساقط الأمطار بدايةً من السبت وحتى نهاية الأسبوع الخميس الموافق 19 نوفمبر، وللمزيد من هنا.

كما أعلنت وزارة الصحة في آخر تقرير لها عن تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة،ليرتفع مؤشر إجمالي الإصابات بكورونا حتى الآن إلى 110319 حالة، وللمزيد من هنا.