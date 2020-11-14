قبل الكشف الآثري اليوم.. مصطفى وزيرى: لم يتم اكتشاف سوى 40% من الآثار الموجودة

قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس للآثار، إنه سيتم اليوم الإعلان عن أكبر وأهم وأضخم كشف أثرى فى عام 2020، مشيرا إلى أن منطقة سقارة بدأت منذ بناء أقدم أثر حجرى عرفه التاريخ وهو هرم سقارة ولم تتوقف على مدى العصور التتالية، وهذا الأمر يؤكد وجود عدد كبير من الآثار بتلك المنطقة، وأنه لم يتم اكتشاف سوى 40% من الآثار الموجودة.

وأكد وزيرى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رامى رضوان، أنه قبل جائحة كورونا كان هناك 50 بعثة مصرية تعمل في الاكتشافات ولكن مع الجائحة يوجد 8 بعثات تعمل لاكتشافات الآثار، مضيفا أنه في ظل انتشار جائحة كورونا، المنتشرة في مختلف دول العالم، لم نتوقف عن العمل ثانية واحدة، وتم الاستمرار في العمل مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الفيروس.

اقرأ أيضًا.. حبس يوسف هاني المتهم بإزدراء الدين الاسلامي 4 أيام على ذمة التحقيقات



من جانب أخر تستعد وزارة السياحة والآثار للإعلان عن أكبر كشف أثرى فى منطقة آثار سقارة، فى مؤتمر صحفى، غدًا السبت، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، بحضور عدد كبير من سفراء دول العالم، والشخصيات العامة، حيث استكملت أعمال حفائر البعثة المصرية العاملة بالمنطقة..