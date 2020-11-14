يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، على القاهرة الكبرى معتدل نهارا، بارد ليلا ، وتتكون الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تكون شمالية شرقية وتنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة.
بالنسبة للوجه البحري يكون طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
اقرأ أيضًا..حالة الطقس اليوم الجمعة مائل للبرودة والصغرى بالعاصمة 16
أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى على : القاهرة الكبرى26 - 16، الوجه البحرى26 - 16، السواحل الشمالية الغربية 22 – 17، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 25 – 18، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 - 20، شمال الصعيد 27 – 15، جنوب الصعيد 30 – 16 درجة مئوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس اليوم السبت 14-11-2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.