حالة الطقس اليوم السبت 14-11-2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، على القاهرة الكبرى معتدل نهارا، بارد ليلا ، وتتكون الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تكون شمالية شرقية وتنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة.

بالنسبة للوجه البحري يكون طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

اقرأ أيضًا..حالة الطقس اليوم الجمعة مائل للبرودة والصغرى بالعاصمة 16



أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى على : القاهرة الكبرى26 - 16، الوجه البحرى26 - 16، السواحل الشمالية الغربية 22 – 17، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 25 – 18، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 - 20، شمال الصعيد 27 – 15، جنوب الصعيد 30 – 16 درجة مئوية.