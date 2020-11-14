عاجل .. وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت حاملا رسالة من الرئيس السيسى

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، من المُقرر أن يلتقى وزير الخارجية خلال الزيارة بكل من أمير الكويت، وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الخارجية وزير الإعلام بالإنابة الشيخ أحمد ناصر الصباح، لبحث مجالات التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين والتطورات الأخيرة التى تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية.

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